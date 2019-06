Nadal despacha Londero e continua sua busca pelo 12º título

02/06/2019 | 13:20



Rafael Nadal não teve problemas para garantir uma vaga nas quartas de final de Roland Garros, neste domingo, ao derrotar o argentino Juan Ignacio Londero, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3. Com o triunfo, o espanhol seguiu a sua rota em busca de um histórico 12º título no Grand Slam francês, competição realizada em quadras de saibro.

Número 2 do ranking mundial, Nadal mostrou desde o início que iria imprimir um ritmo forte à partida, ao quebrar logo de cara o saque do argentino. Em desvantagem no placar por 5 a 2, Landero teve a chance de buscar algum equilíbrio na disputa, mas tentou uma deixadinha e levou o contra-ataque do espanhol.

O segundo set foi disputado no mesmo ritmo, mas um fato marcou a disputa. Torcedores discutiram na arquibancada e causaram a paralisação por três minutos do jogo. Os dois jogadores ficaram irritados e Nadal chegou a falar com a juíza de cadeira.

No terceiro set, Londero, mais solto, conseguiu realizar algumas boas jogadas e recebeu aplausos da torcida, que lotou a quadra Philippe Chatrier. Nadal, bastante concentrado, conseguiu manter o ritmo e fechou sem problemas.

O próximo adversário de Nadal sai do confronto entre o japonês Kei Nishikori e o francês Benoit Paire, que jogam ainda neste domingo em Paris.

Nadal foi campeão por quatro anos consecutivos em Roland Garros, entre 2005 e 2008, sendo que depois ganharia por cinco edições seguidas entre 2010 e 2014. E finalmente faturou os seus dois últimos troféus do Grand Slam em 2017 e 2018.