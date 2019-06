De férias com Anitta, Pedro Scooby rebate seguidora após ser acusado de largar os filhos

02/06/2019 | 13:11



O novo relacionamento de Anitta está dando o que falar! Após confirmar o romance com Pedro Scooby,a cantora já mandou indireta para os haters e, de quebra, deixou bem claro estar de consciência tranquila enquanto curte as férias em Bali, na Indonésia, ao lado do novo amado.

Ele, por sua vez, também não deixou passar a repercussão do namoro e, após ser acusado por Luana Piovani, sua ex-mulher, de largar os filhos, Dom, Liz e Bem, o surfista resolveu se pronunciar.

Tudo aconteceu depois que uma seguidora soltou o seguinte comentário em uma das fotos postadas por Scooby na viagem:

Agora a ex fica lá com três filhos pendurados no pescoço. Difícil de encaixar um relacionamento, afinal, não é qualquer um que quer um pacote de três meninos em cima, e o ex macho vai curtir a vida e ser pai quinzenalmente sem alterações na vida. Que bosta é ser mulher!.

Sem demora, ele rebateu as falas da mulher ao dizer:

Querida, com todo respeito, acabei de ficar quase um mês cuidando das crianças para a Luana ir pro Brasil trabalhar, se operar, fazer SPA e se divertir e estou voltando para lá daqui cinco dias. Estamos muito bem, obrigado! Agora vai cuidar da sua vida, que eu cuido da minha.

E, pelo visto, Pedro está cuidando muito bem de sua vida - diga-se de passagem. Nas redes sociais, ele e Anitta não param de publicar cliques enquanto curtem a viagem. Os dois estão hospedados em um hotel em meio à natureza e já aproveitaram tudo aquilo que o local pode oferecer.