Luana Piovani diz ter ficado surpresa com namoro de Pedro Scooby e Anitta: - Podia ter me dado um toque

02/06/2019 | 11:11



Luana Piovani resolveu fazer um vídeo ao vivo em seu canal do YouTube para comentar, novamente, sobre o namoro de seu ex-marido, Pedro Scooby, com Anitta. Enquanto se arrumava no banheiro, a atriz acabou revelando que foi pega de surpresa com a notícia e ainda disse que está rolando uma guerra entre fãs.

Ela começa dizendo:

- Com esse turbilhão que está rolando eu falei: O que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi cancelar os comentários no Instagram, porque tava demais, daqui a pouco volta. Porque é coisa nova, né, gente? E pra ela [Anitta] não deve ser fácil. Porque se pra mim foi chato... eu, que decidi se separar, que tem dinheiro na conta, não preciso de ex-marido pra nada, que não seja só ser um bom pai. Bonita, bem-sucedida, enfim, imagina quantas mulheres não passam por isso. (...) A gente precisa ter uma vida preenchida. Na vida a gente tem três pilares: as relações amorosas, a sua profissão e a sua vida pessoal, que não tem nada a ver com a sua vida amorosa. (...) Você tem que preencher de você, você tem que trabalhar, tem que ter alguma coisa que te dê tesão. (...) Eu tenho a vida preenchida, graças a Deus. Tenho três filhos que não me largam, tô trabalhando, tô super bem, tenho muitos amigos feliz.

Em seguida, ela comenta sobre o namoro de Scooby com Anitta:

- Claro que eu fiquei completamente surpresa quando eu vi fotinho de corações. Ou seja, tão namorando. O que eu acho maravilhoso, gente. Eu já tinha falado pra vocês. A gente tá separado já tem um tempo. Ele tem a vida dele, ele tem 30 anos, eu quero mais é que ele seja feliz, com quem quer que seja, mesmo porque se ele estiver feliz, é muito mais fácil eu estar feliz quando ele chega pra ficar com os filhos e a harmonia da casa se manter tranquila.

E continua:

- Agora não precisava todo mundo da bancada de fãs virem encher o saco. Mas tudo bem, a gente cancela os comentários e tá tudo lindo. E eles [Anitta e Scooby] estão na idade do show, né? Eu me lembro de quando eu gostava de show. Não é nem questão de optar é só uma questão de liberdade. Tipo: Ah, por que eu eu vou ficar escondendo? Enfim, acho que poderia ter sido de maneiras mais sutis em relação a mim, não em relação ao Insta, ao show que eles estão dando por aí. Só podia ter me dado um toque, pra eu não ficar sabendo pelas redes. Mas isso é a gente que quer ser amiga e eles ainda não têm tanta maturidade pra entender o que é realmente essa relação de amizade que se propõe quando uma das partes propõe essa amizade bacana.

Luana ainda fala da guerra entre fãs:

- Eu vi que tá rolando meio que uma guerra na internet. As pessoas falando muito mal da namorada do Pedro, as pessoas falando mal de mim também, o que é uma pena porque eu não preciso de nada disso. Cada um cuida da sua vida, a gente precisa ser feliz. (...) Eu tô super feliz. As pessoas ficam achando que eu tô vítima. Eu não tô. Se a gente for analisar por outro prisma, presta atenção: é ele que não convive com os filhos. Então as pessoas falam: Ah, tá ela lá cuidando dos filhos. E isso pra mim é uma dádiva, porque esse tempo não volta. E quem tá perdendo é ele. Ele só que vem visitar. Ele que vai ver e conviver com o pouco tempo que tiver. Então eu não encaro essa situação como vítima. Eu encaro essa situação como prazer. (...) Não que não seja cansativo, desgastante, mas eu nunca achei que fosse ter três filhos e que ia ser férias em Bali, entendeu?

Por fim, conclui:

- Foi maravilhoso eu ter me separado porque ele finalmente se transformou em um companheiro pai que eu sempre desejei ter em casa. Então foi preciso separar pra que uma evolução acontecesse e tudo melhorasse. Valeu a pena separar. (...) Então tira essa parte do show da sua vida. Viva a sua própria vida, seus filhos, a sua nova relação, o seu trabalho, se precisar chorar, chora, chama uma amiga.