Anitta fala que passa o rodo ao dar detalhes de namoro com Pedro Scooby e manda indireta para Luana Piovani: Poder da bunda

02/06/2019 | 10:11



Anitta assumiu seu namoro com Pedro Scooby e agora o casal não está mais escondendo detalhes do relacionamento! Após divulgações de fotos, a cantora agora resolveu se pronunciar sobre o assunto. Por meio de diversos vídeos em seu Instagram Stories, em que aparece ao lado do amado, ela começa dizendo o seguinte:

- Eu tenho uma vida pessoal que pode dar certo, pode dar errado, pode seguir, pode mudar... e eu vim acompanhada para a minha viagem. Até então, eu fui o mais discreta que dava para ser. Eu sempre tento o máximo que dá, não ficar mostrando as minhas coisas. Mas eu também não deixo de viver a minha vida com medo de as pessoas descobrirem o que eu estou fazendo. Eu tento não expôr minhas vida pessoal, mas não deixo de viver por conta disso, porque o povo pode descobrir. (...) Várias pessoas me viram em uma balada acompanhada e postaram sobre isso. Mas o que eu queria que as pessoas entendessem é que não existe nenhuma polêmica nisso. Eu sou uma pessoa solteira, independente, que tem a minha vida, eu trabalho, eu faço o que eu quero.

Em seguida, declarou:

- Eu passo o rodo. Se a pessoa que estiver na calçada, na esquina, e quiser ficar comigo, se me interessar eu vou e fico. Tá tudo certo pra mim. Eu só não fico com pessoas comprometidas, porque eu não faço coisas que eu não gostaria que fizessem comigo. E eu não fico com ninguém por interesse. Eu não tô nem aí! Eu não faço nada de diferente que qualquer outro homem faça na vida e ninguém julga, e ninguém vê problema nenhum porque homem é homem. Ele vai, pega 50 mulheres, ninguém vê problema nenhum. Eu também pego 50 homens, 60... pegava [olha para o Pedro Scooby].

Ela ainda conclui:

- A verdade é: estamos vendo se dá certo. Pode ser que, em três dias a gente nem olhe um para a cara do outro, mas pode ser que em dez anos ainda esteja também, tudo pode acontecer.

Por fim, ainda postou o seguinte texto:

E para quem ainda acha que alcançam grandes objetivos com a bunda... experimente nascer num bairro pobre do Brasil, conseguir aprender diferentes idiomas fluentemente sem grana pra isso, abrir sua empresa, criar seu produto, cuidar da própria carreira, sustentar sua família, desviar da ignorância aprisionante que infelizmente é a maioria do ensino público brasileiro, exportar seu trabalho para fora do seu país, ter reconhecimento e carregar esse bando de críticas sem fundamento nas costas seguindo sorridente e feliz. Se conseguir fazer isso com o poder da sua bunda e das suas pegações me contem como, por favor.

Os fãs apontaram esse texto da cantora como uma possível indireta para Luana Piovani, que comentou sobre o namoro de seu ex-marido com Anitta.

Antes de Pedro Scooby, o último namoro assumido de Anitta foi com Ronan Carvalho. E parece que ele mandou uma indireta e tanto para sua ex, por meio de uma piada no Stories - mas logo depois se arrependeu e apagou o comentário. Em um print que está rolando nas redes sociais, ele postou um meme em que estava escrito o seguinte:

Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando: nois (sic) dez.

Junto com o meme, ele escreveu:

Pra rapaziada que namora 3 em 1 mês e diz que ama em uma semana.

Porém, ele logo depois apagou e repostou o meme, dessa vez sem legenda.