Neymar Jr. é acusado de estupro; jogador de futebol se defende de acusações: - Fui pego de surpresa

Neymar Jr. está sendo acusado de estupro. A vítima, uma brasileira, relata ter sido abusada pelo jogador de futebol em um hotel de Paris, na França, no dia 15 de maio. Ela registrou um boletim de ocorrência em São Paulo e sua identidade está sendo preservada, segundo relata o Globo Esporte.

De acordo com o veículo, essa moça diz ter ido embora de Paris no dia 17 para voltar ao Brasil. Abalada emocionalmente e com medo de registrar o crime em outro país, ela preferiu tomar uma atitude em São Paulo, onde mora.

O atleta teria pago suas passagens e hospedagem em Paris, por meio de um assessor. A vítima disse que chegou no dia 15 e se hospedou no hotel Sofitel Paris e Neymar chegou no mesmo dia e local por volta das oito horas da noite aparentemente embriagado. Eles conversaram, trocaram carícias, porém, em determinado momento, Neymar se tornou agressivo e, mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima.

Com a revelação do caso, o ex de Bruna Marquezine fez um vídeo em seu Instagram para se defender das acusações. Na legenda, escreveu:

Por motivo de extorsão estou sendo obrigado a expor minha vida e família...

Já no vídeo, ele começa dizendo o seguinte:

- Bom, vamos lá. Estou sendo acusado de estupro. É, é uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. Bom, fui pego de surpresa. Foi muito ruim e muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe do meu caráter e da minha índole, sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo. Mas vamos lá, estou exposto a isso e aqui para dar a cara a bater, porque sei que qualquer notícia que seja com o meu nome envolve muita coisa, tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo a minha declaração. O que aconteceu foi totalmente o contrário do que falam e dizem, estou muito chateado nesse momento. A partir de agora vou expor tudo, expor toda a conversa que tive com a menina, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas é necessário abrir e expor para provar que realmente não aconteceu nada demais.

Em seguida diz:

- Logo após esse vídeo vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu nesse dia e no outro. O que aconteceu nesse dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal. No dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem. Ela me pediu uma lembrança do filho e eu ia levar. Agora fui pego de surpresa por causa disso. É muito ruim, muito triste, isso não só magoa a mim como toda a minha família. Não só denegrir a minha imagem é ruim, mas sim o que eu sou, quem eu sou, a índole que eu tenho, o caráter que eu tenho. Fui criado muito bem.

Por fim, conclui:

- Acho que agora é o momento exato para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu. É ruim eu me colocar nessa situação, é bem chato. É muito triste acreditar que o mundo está assim. Existem pessoas que querem se aproveitar, extorquir as outras pessoas, é realmente triste, doloroso. Mas já que me colocaram nessa situação estou aqui explicando para vocês. Já tem um vídeo de mais de três minutos, espero que fique bem claro, espero que a justiça olhe as mensagens e veja o que realmente aconteceu. É com muita tristeza e dor no coração que faço esse vídeo, explico tudo. Uma situação bem chata, não só para mim como para minha família também. Por colocar ele nessa situação, porque realmente não queria, fui induzido a isso, foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui adiante.

Em seguida, ele mostra toda a conversa que teve com a moça.

E aí, o que você acha dessa história?