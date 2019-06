Diretora Monique Gardenberg cuida da programação do novo Teatro Unimed

02/06/2019 | 07:05



Projetado por Isay Weinfeld, o espaço que vai ser inaugurado em 22 de agosto por Lazarus, do encenador Felipe Hirsch, ganhou nome depois de negociado o chamado 'naming rights', ou seja, a associação de uma marca a uma área cultural ou esportiva. Assim, o espaço localizado entre o 1º e o 3º pavimentos do Santos Augusta, edifício encravado na esquina da Rua Augusta com Alameda Santos, vai se chamar Teatro Unimed.

Com plateia superior e inferior, o espaço terá um total de 249 lugares, além de dois camarins. A programação ficará a cargo da Dueto Produções, sob o comando de Monique Gardenberg, especializada tanto na direção de espetáculos como na organização de grandes eventos. Assim, o espaço tanto receberá peças teatrais e espetáculos de dança como pocket shows e performance art. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.