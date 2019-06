Grupo se perde em trilha de cachoeira em Paranapiacaba

Fábio Martins

Grupo de turistas se perdeu na trilha da Cachoeira da Fumaça, localizada entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, em área do Parque Estadual da Serra do Mar.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. Segundo a corporação, o acesso ao local é difícil e a ocorrência foi registrada às 18h33. Informações indicam que três pessoas estavam no grupo.

A trilha da Cachoeira da Fumaça é conhecida por turistas, mas a recomendação é a de que o percurso seja percorrido com auxílio de profissionais. Site especializado neste trajeto indica que demora ao menos duas horas de caminhada mata adentro até chegar à cachoeira. Os bombeiros apuram se o grupo estava com monitores.

Casos de desaparecimento na mata foram registrados no passado. Em junho de 2014, 49 pessoas se perderam e só foram resgatadas pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Em outubro de 2015, grupo de nove jovens com idade entre 15 e 25 anos, sendo sete homens e duas mulheres, foi localizado após passarem a noite na trilha. Em outubro de 2016, três adolescentes ficaram 48 horas perdidos até serem achados pelas autoridades.

Choveu bastante durante este sábado e o mau tempo pode ter contribuído para que o grupo se perdesse na trilha.



Em seu perfil do Twitter, o Corpo de Bombeiros informou que "os três jovens (não há detalhes das idades) estão em local seguro e passando orientação para os bombeiros". "O local da trilha é de difícil acesso e eles estão sendo orientados pelas guarnições em contato constante, via celular; ainda que com carga baixa."