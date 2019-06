01/06/2019 | 21:19



A cantora pop Katy Perry fez uma tatuagem na última quarta-feira, 29, durante um evento promovido pelo YouTube em Los Angeles, na Califórnia. A tatuagem, no entanto, foi feita em par com fãs brasileiros.

Em Katy, a tatuagem continha metade de um coração com a palavra miss. Já os fãs Karen e Matheus, ambos do Brasil, tatuaram a outra metade do coração com a palavra you.

Juntos, formam a frase miss you, "sinto sua falta" em português.