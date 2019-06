Klopp elogia Alisson após conquista: 'Faz coisas difíceis parecerem fáceis'

01/06/2019 | 19:41



Enfim consagrado com a conquista de sua primeira Liga dos Campeões, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, era só elogios ao goleiro brasileiro Alisson após a vitória sobre o Tottenham por 2 a 0, neste sábado, em Madri, no estádio Wanda Metropolitano.

"Estou tão feliz por meus jogadores, eles merecem mais do que ninguém. Você já tinha visto um time como esses, lutando mesmo sem ter mais gás? E temos um goleiro que faz coisas difíceis parecerem fáceis. É a melhor noite de nossas vidas profissionais", afirmou o treinador alemão, após a partida e a ótima atuação do brasileiro.

Alisson foi contratado por 67 milhões de libras (R$ 334 milhões, no câmbio atual) junto à Roma, em substituição a Loris Karius, que acabou se tornando o "vilão" da equipe inglesa na derrota na decisão da temporada passada para o Real Madrid por 3 a 1. O alemão falhou em dois lances capitais e acabou sendo decisivo para a perda do título. Na sequência, acabou sendo emprestado para o Besiktas, da Turquia.

Na finalíssima deste sábado no Wanda Metropolitano, mesmo protegido pela sólida defesa do time inglês, Alisson foi acionado em três oportunidades, já nos minutos finais do confronto, e não decepcionou, assegurando o resultado quando o placar ainda estava em 1 a 0 para sua equipe.

Com a medalha no pescoço reluzindo na zona mista, o goleiro, que se apresenta à seleção brasileira para a disputa da Copa América na próxima semana, comentou sobre um antigo desejo que tornou-se real na noite deste sábado em Madri. "Dei uma entrevista, acho que em 2011, dizendo que sonhava em disputar uma Liga dos Campeões. Hoje não só realizei isso como acabei sendo campeão, o que é maravilhoso", relatou ele, em entrevista ao canal Esporte Interativo.