Após churrasco, Bolsonaro passa a noite na Granja do Torto, em Brasília

01/06/2019 | 19:16



O presidente Jair Bolsonaro passa a noite deste sábado, 1º de junho, na residência oficial da Granja do Torto, área destinada ao chefe do Executivo federal em Brasília. Não há compromissos oficiais ou previsão de agenda para o domingo, 2.

Antes de chegar ao local, Bolsonaro cumprimentou apoiadores no Palácio da Alvorada e participou de um almoço com churrasco entre militares no Lago Sul.

Após o churrasco, Bolsonaro concedeu uma entrevista a jornalistas durante 22 minutos.

Vestindo uma camisa da Seleção Brasileira de futebol, defendeu a manutenção dos Estados e municípios na reforma da Previdência e prometeu encaminhar na próxima semana um projeto de lei aumentando de cinco para dez anos o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de dobrar a pontuação, para 40 pontos, em que o motorista perde a habilitação para dirigir.