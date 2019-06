Com dois gols de Gabriel Barbosa, Flamengo bate o Fortaleza no Engenhão

01/06/2019 | 18:56



A saída do técnico Abel Braga causou um rebuliço no ambiente do Flamengo durante a semana, mas, pelo menos em campo, parece não ter abalado o elenco. É o que conta o placar do jogo contra o Fortaleza, que acabou com vitória dos cariocas por 2 a 0, no Engenhão, na tarde deste sábado, na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dois gols de Gabriel Barbosa em duas assistências de Arrascaeta, a equipe da casa bateu o time dirigido por Rogério Ceni sem maiores sustos e foi aos 13 pontos da competição, aproximando-se do líder Palmeiras, que tem a mesma pontuação, perdendo temporariamente três pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - e deixando os cearenses com sete pontos, próximos da zona de rebaixamento.

Já sabendo que o novo técnico é o português Jorge Jesus, anunciado pela diretoria na manhã deste sábado, e na primeira partida sob o comando técnico do interino Marcelo Salles, o Flamengo fez uma partida segura contra o Fortaleza.

Sem o artilheiro do Brasileirão e da equipe no ano, Bruno Henrique, poupado da partida, o time da Gávea pôs em campo um trio ofensivo formado por Éverton Ribeiro, Diego e Arrascaeta, o que acabou favorecendo a criação de boas chances de gol para Gabriel Barbosa.

E, aos 39 minutos, o placar foi finalmente inaugurado em boa trama que passou pelo pé de todos os três meias de criação até terminar pela esquerda com o uruguaio, que deixou o camisa nove à vontade para tocar para o gol vazio.

Na segunda etapa, ainda absoluto no quesito posse de bola e criando dez chances de gol contra apenas uma do time do Pici, os cariocas sacramentaram a vitória em nova jogada de Arrascaeta e Gabriel Barbosa, com o centroavante concluindo na saída de Marcelo Boeck, aos 24 da etapa final. O lance, inicialmente anulado pela arbitragem como impedimento, foi para a análise do VAR, mas acabou sendo confirmado como legal após quase dois minutos de pausa.

Na próxima rodada, a equipe carioca, ainda treinada pelo interino Marcelo Salles, joga o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, domingo, dia 9, às 19h. Já o Fortaleza, no sábado, às 19h, visita o Grêmio.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 x 0 FORTALEZA

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Trauco; Cuellar (Piris da Motta), William Arão, Éverton Ribeiro (Vitinho), Diego (Berrío) e Arrascaeta; Gabriel Barbosa. Técnico: Marcelo Salles.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Gabriel Dias, Quintero, Roger e Bruno Melo; Paulo Roberto (Dodô), Juninho, Romarinho e Marcinho (Marlon); André Luis (Osvaldo) e Kieza. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Gabriel Barbosa, aos 39 minutos do primeiro tempo e aos 24 da etapa final.

CARTÃO AMARELO - Léo Duarte.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).