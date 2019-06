São Caetano inaugura centro de lutas na Vila São José

Das Agências



01/06/2019 | 18:49



São Caetano inaugurou hoje (1º/6) o Centro de Treinamento Esportivo Mario Chekin, maior equipamento deste tipo da América Latina. Prestigiaram a cerimônia autoridades municipais, a esposa do condecorado com o nome do equipamento esportivo, Mafalda Chekin, um de seus filhos e ex-secretário de Esportes de São Caetano Mauro Chekin, além do presidente da FPJudô (Federação Paulista de Judô), Alessandro Puglia, do presidente da FPV (Federação Paulista de Vôlei), Renato Pera, da presidente da Febesp (Federação de Boxe do Estado de São Paulo), Cidinha Oliveira, e do vice-presidente da FPK (Federação Paulista de Karatê), sensei Pedro Oshiro, e do campeão olímpico de Argolas Arthur Zanetti.



“Há mais ou menos 15 meses, acordamos com uma notícia muito triste para o esporte de São Caetano do Sul, que foi a rescisão unilateral da B3 (antiga BM&FBovespa) que confirmava a saída de toda a equipe deste espaço, única pista indoor de atletismo do Brasil. Entretanto, num trabalho conjunto de articulação com os esportes de artes marciais, hoje estamos aqui inaugurando esse belíssimo equipamento esportivo para mais de 1.200 moradores de São Caetano, entre atletas de alto rendimento e do (programa) Esportivo Comunitário", ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



O CTE Mario Chekin irá contemplar sete modalidades (taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, caratê, judô, boxe e kickboxing), entre atletas e comissões técnicas, além da equipe de atletismo, que diariamente usará o espaço externo e, em dias de chuvas, utilizará a parte interna (no mezanino). O complexo terá o segundo maior tatame fixo do mundo, com cerca de 2.300 metros quadrados, com 1.278 blocos de 2m x 1m.



FEDERAÇÕES

Ao lado de professores e judocas, o presidente da FPJudô, Alessandro Puglia, comentou com muita satisfação o momento vivenciado hoje. “Para mim, que sou de São Caetano, é indescritível a alegria de estar aqui hoje. Gostaria de parabenizar o prefeito Auricchio e o Vidoski, secretário de Esporte, que concretizaram este sonho, aliás a maior realidade da América Latina”, concluiu Puglia.



Quem também fez questão de estar presente neste sábado foi o sensei Pedro Oshiro, vice-presidente da FPK. “Com certeza, este centro de treinamento que contempla as artes marciais tem estrutura internacional e além de abrigar o alto rendimento estará aperfeiçoando crianças que, tenho certeza, sairá algum atleta que chegará a ser campeão, seja nos tatames ou como seres humanos, pois é isso que as artes marciais fazem criam campeões no tatame e na vida”, finalizou Oshiro.