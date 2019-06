Em uma semana, velocidade de deformação de paredão de mina dobra em MG

01/06/2019 | 18:09



A velocidade de deformação do talude (parede de contenção) da cava da mina de Gongo Soco, da mineradora Vale em Barão de Cocais (MG), mais do que dobrou na última semana. O ritmo passou de 15,5 centímetros a cada 24 horas em 26 de maio, para 33,4 centímetros por dia neste sábado, 1º de junho.

As informações são da Agência Nacional de Mineração (ANM).

A deformação do talude é a descida, aos poucos, de material do talude.

Esse material, conforme a Vale, está indo para dentro da cava da mina.

Na sexta-feira, 31, a Vale informou que parte do talude havia desmoronado, mas sem impacto à estrutura da barragem.

O temor das autoridades é que, com o desprendimento de partes maiores do talude, seja gerado um abalo sísmico capaz de fazer com que a barragem se rompa, atingindo os municípios de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo.