Namorada de Gabriel Diniz emociona a todos ao relembrar videos com o cantor

01/06/2019 | 17:11



Karoline Calheiros se pronunciou pela primeira vez após a morte de Gabriel Diniz, seu namorado. Por meio de seu Instagram Stories, ela compartilhou um texto falando sobre como está se sentindo diante da tragédia. Agora, na última sexta-feira, dia 31, na mesma rede social, Karoline decidiu relembrar momentos especiais ao lado do amado, afirmando que os registros a fazem feliz como ele fazia.

Nas imagens, os dois aparecem cercados de amigos em uma padaria, com Gabriel falando algo que deixou Karoline brava e mostrando ele pedindo desculpas a amada, tudo no maior bom humor.

- Achei esse vídeo de 2017... Sei lá, deu vontade de postar porque me arrancou um sorriso! Ele agitava até uma padaria! Me trouxe alegria como você me trazia, mesmo me aperreando toda hora. Te amo tanto, tanto, tanto,meu amor, escreveu.

Além disso, ela também apareceu em uma transmissão ao vivo feita pelo pai de Gabriel, Cizinato Diniz, que tentou tranquilizar os fãs após a tragédia que aconteceu na última segunda-feira, dia 27.

- Galera, estou passando para dizer que estou bem, a Karol está bem, Helena está bem e Ana está se recuperando melhor. Está bem melhor mesmo. A gente não tem entrado nas redes sociais porque a gente não tem tempo mesmo. Tem muita coisa para fazer. Estava muito ocupado esses dias, cheio de responsabilidades, iniciou Cizinato.

E continua:

- Quero deixar claro para vocês o seguinte, que eu não estou sofrendo tanto. Acho que estou sofrendo uns 30% do que um pai deveria sofrer. Mas como eu sei que o Gabriel era diferente, um cara forte. Como eu sei o que ele veio fazer aqui, ele já resolveu. O que ele veio fazer aqui está resolvido. Isso me alegra, porque eu sei que ele fez bem feito. Um cara alegre, feliz, que botou açúcar na vida de todo mundo. Como é que eu posso reclamar de Deus, se eu tive a oportunidade de conviver 28 anos com ele?, disse o pai do artista.