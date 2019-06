01/06/2019 | 17:11



A atriz Giselle Itié que mantinha um relacionamento com Guilherme Winter tiveram alguns probleminhas no caminho e acabaram terminado o romance que durava desde 2015.

Os dois acabaram se conhecendo nos bastidores de uma novela que trabalharam juntos e desde o presente momento estavam compartilhando vários momentos juntinhos, mas pelo visto foi bom enquanto durou.

De acordo com o site Extra, após o fim do romance, Giselle está aproveitando uns dias em Caráiva, na Bahia e Winter segue no Rio de Janeiro praticando kitesurf.

Os dois ainda estão se seguindo no Instagram, mas as fotos que mantinham juntos já foram apagar e o motivo da separação ainda não foi divulgado.