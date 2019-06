Serena e Naomi Osaka decepcionam e são eliminadas em Roland Garros

01/06/2019 | 16:32



A norte-americana Serena Williams, 10ª colocada no ranking mundial, está fora do Torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano. A ex-número 1 do mundo, perdeu neste sábado para a compatriota Sofina Kenin (35ª do mundo), por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em duelo classificatório para as oitavas de final.

Aos 37 anos, Serena terá de esperar pelo menos até Wimbledon para tentar conquistar seu 24º título de Grand Slam e se igualar à lendária australiana Margaret Court, atual recordista de troféus deste nível. Seu último título de Grand Slam foi no Aberto da Austrália de 2017, antes de se retirar das quadras para se tornar mãe. Serena chegou a Paris após ter disputado apenas nove jogos nesta temporada por causa de problemas físicos.

A derrota de Serena foi a segunda grande "zebra" deste sábado em Roland Garros. A primeira foi a eliminação da japonesa Naomi Osaka, atual número 1 do mundo, derrotada pela checa Katerina Siniakova (42ª do mundo), por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

"Perder é provavelmente o melhor que poderia acontecer. Me senti muito cansada. Em outras partidas, senti dores de cabeça, talvez por estresse. Senti como se estivesse um peso em cima de mim", disse Osaka, que admite que o seu estilo de jogo não se adapta ao saibro. "Em um nível de decepção, de um a dez, estou em cem nesse momento."

Campeã nas duplas no ano passado, Siniakova vai enfrentar nas oitavas de final a norte-americana Madison Keys (14ª do mundo), que venceu a russa Anna Blinkova por 2 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4.

Com a eliminação de Osaka, Roland Garros segue perdendo suas favoritas. Entre as seis primeiras colocadas no ranking, apenas a romena Simona Halep, a número três e atual campeã em Paris, continua na disputa.

Ainda neste sábado, a australiana Ashleigh Barty venceu a alemã Andrea Petkovic (6/3 e 6/1) enquanto a norte-americana Amanda Anisimova eliminou a romena Irina-Camelia Begu - 7/6 (8/6) e 6/4. A espanhola Aliona Bolsova Zadoinov bateu a russa Alexandrova (6/2 e 7/5).