Thiem e Del Potro vencem e avançam às oitavas em Roland Garros

01/06/2019 | 16:12



Um dos candidatos ao título de Roland Garros, o austríaco Dominic Thiem voltou a perder set neste sábado, mas garantiu seu lugar na segunda semana do Grand Slam francês. O atual número quatro do mundo e vice-campeão do torneio em 2018 derrotou o uruguaio Pablo Cuevas por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6, 6/2 e 7/5.

Jogando na quadra Suzanne Lenglen, Thiem só teve mais dificuldade no segundo set para bater o veterano uruguaio em 2h36min de confronto. Foi o terceiro triunfo seguido do austríaco no torneio pelo mesmo placar de 3 a 1.

O tenista da Áustria, que perdeu para o espanhol Rafael Nadal na final do ano passado, enfrentará agora o local Gael Monfils, que, por sua vez, derrotou com tranquilidade o compatriota Antoine Hoang por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/3. O retrospecto do encontro das oitavas de final aponta um total domínio de Thiem sobre o francês, com quatro vitórias em quatro duelos até o momento.

Quem também avançou em Paris sem maiores esforços foi o argentino Juan Martín del Potro. Ele superou o australiano Jordan Thompson (atual 69º do mundo). Com uma exibição implacável, Del Potro aplicou 38 bolas vencedoras e levou os últimos sete games para atropelar o adversário por 6/4, 6/4 e 6/0, rumando para a última semana do Grand Slam.

Por uma vaga nas quartas, o oitavo no ranking da ATP terá pela frente o russo Karen Khachanov, que passou pelo eslovaco Martin Klizan por 3 a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3.

DUPLAS MISTAS - Eliminado nas duplas masculinas, Bruno Soares avançou na chave mista neste sábado. Ele e a norte-americana Nicole Melichar, que formam a parceria cabeça de chave número 1, derrotaram o francês Edouard Roger-Vasselin e a eslovena Andreja Klepac por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Nas quartas de final, Soares e Melichar vão enfrentar o croata Nikola Mektic e a polonesa Alicja Rosolska.