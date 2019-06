Xuxa Meneghel comenta sobre as críticas que recebe na internet

01/06/2019 | 16:11



Xuxa Meneghel abriu totalmente o jogo sobre o que pensa de diversos assuntos durante uma entrevista que deu para Gilberto Gil para a segunda temporada de Amigos, sons e palavras, um programa transmitido pelo Canal Brasil. Um dos principais assuntos abordados pela apresentadora foi sobre as críticas que ela ela recebe na internet.

- É uma coisa absurda. De vez em quando vira modo me detonar. Só o fato de eu existir parece que já é uma coisa esquisita. Me detonam pela imagem, por aquilo que eu falo, por eu estar envelhecendo ou por eu ser uma mulher e ter conquistado coisas que outras mulheres não conquistaram. Dizem que eu falo algumas coisas só para aparecer.

Parece que Xuxa está realmente magoada com as críticas que anda recebendo, além disso, a rainha dos baixinhos aproveitou para falar como que ela lida com os julgamentos desde o início da carreira até os tempos atuais, porque a gente sabe que ser famoso não é algo fácil.

- Quando comecei a trabalhar, recebi críticas de todos os lados. Principalmente por não estar preparada. Algumas eu entendei e até aceitei. Mas outras eu não aceitava muito, quando eram vinculadas à minha imagem. Eu não aceitava o título de loura burra que está ali só para tirar proveito de alguma coisa. Nem o fato de as pessoas não aceitarem meu relacionamento de seis anos com a pessoa mais pública do Brasil e do mundo, o Pelé. Isso durou dos 17 aos 23 anos de idade. Eu fui apedrejada algumas vezes!

Xuxa não deixou de citar na entrevista para Gilberto Gil sobre a sua filha, Sasha Meneghel, e a apresentadora comentou que teme os comentários negativos sobre a filha e também sobre a pressão e cobrança dos fãs para que Sasha siga a carreira artística.

- Eles sabem que, se machucarem a minha filha, vão estar me machucando. Isso é desagradável e é perigoso porque é uma menina. Se alguém mexe com a sua família, com as suas filhas, é infinitamente pior. E você se sente culpado. Quando é comigo, pode vir porque eu já estou cascuda. Eu acho que ela [Sasha] tem a capacidade de fazer o que quiser, onde quiser e muito bem. Por ela mesma, não porque as pessoas cobram

