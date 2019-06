Correção: Bolsonaro deixa Alvorada e participa de churrasco em Brasília

01/06/2019 | 13:59



A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. Bolsonaro disse "vai aprovar, vai aprovar" à reportagem e não "vai atrasar, vai atrasar", como seguiu. Segue texto corrigido.

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, sua residência oficial, por volta de 12h30 deste sábado rumo a uma quadra residencial no Lago Sul, área nobre da capital Brasília. Na saída ele não havia informado o destino. Só no local, os jornalistas descobriram que Bolsonaro é um dos convidados pelo dono da casa, que não quis se identificar, para um churrasco.

Ainda nas imediações do Alvorada, Bolsonaro desceu do carro para cumprimentar turistas e apoiadores que visitavam o local. Ele foi bastante assediado e elogiado. Bem humorado, trajando uma camisa da Seleção Brasileira, o presidente retribuiu o carinho dos presentes com brincadeiras e poses para fotos e selfies.

Muitos dos presentes disseram ao presidente que estavam rezando por ele. Bolsonaro agradeceu e parou para ouvir a leitura do Salmo 91, feita por uma senhora.

Os jornalistas até tentaram questionar o presidente sobre temas como o Código Florestal, um possível envio da reforma política ao Congresso e sobre a reforma previdenciária. Mas ele continuou dando atenção aos admiradores e deixou de responder às perguntas. Indagado sobre a Previdência, limitou-se a dizer apenas "vai aprovar, vai aprovar", reagindo à insistência da reportagem, mas sem entrar em detalhes.