Marcelo Melo e Lukasz Kubot voltam a jogal mal e são eliminados em Roland Garros

01/06/2019 | 13:25



O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot perderam, neste sábado, para a dupla francesa Jeremy Chardy e Fabrice Martin, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 3/6, em 1h59 de jogo, no duelo válido pelas oitavas de final do torneio de duplas de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano.

Melo e Kubot voltaram a apresentar um tênis irregular na competição, repetindo o que já haviam feito diante do neozelandês Marcus Daniell e o holandês Wesley Koolhof na fase anterior, quando só foram conseguir a vitória em uma sofrida virada.

Frente a Chardy e Martin, a dupla cabeça de chave número 1 do Grand Slam francês venceu bem o primeiro set por 7/5, mas cometeu muitos erros nos dois sets seguintes e não conseguiu ratificar em quadra o favoritismo que tinha para conquistar o título.

CHAVE DE SIMPLES - O alemão Jan-Lennard Struff venceu o croata Borna Coric, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/1, 4/6, 7/6 (7/1) e 11/9, e agora vai enfrentar nas oitavas de final o sérvio Novak Djokovic.

No torneio feminino, a polonesa Iga Swiatek eliminou a porto-riquenha Monica Puig, ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/3 e 6/3. Sua próxima adversária será a romena Simona Halep, detentora do título em 2018.