Após confirmar namoro, Pedro Scooby posta foto com pai de Anitta e a cantora se derrete: - Cara lindo

01/06/2019 | 13:11



Socorro! Após pegar todo mundo de surpresa ao confirmar seu romance com Pedro Scobby, Anitta resolveu encantar seus seguidores ao se derreter pelo novo namorado nas redes sociais. A cantora, que está de férias na Indonésia, compartilhou alguns momentos com o amado e, por meio do próprio Instagram dele, não poupou elogios.

- A gente sabe que um cara é muito lindo quando ele pode ficar com qualquer cabelo que fica lindo. E a cicatriz é a marca máscula, entendeu? Sobrevivência, a marca da sobrevivência. E a beleza, não precisa de nada, declarou a cantora.

Na mesma rede social, Scooby também não deixou de esbanjar carinho pela amada e, de quebra, sua família. O surfista compartilhou um clique com Anitta e o pai dela, Mauro Machado.

Vale lembrar que, tanto Anitta, como também Pedro Scobby, terminaram seus casamentos entre o final de 2018 e começo de 2019. A cantora colocou um ponto final na relação com Thiago Magalhães e o surfista se separou de Luana Piovani, com quem tem três filhos.