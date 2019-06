A oportunidade

Do Diário do Grande ABC



01/06/2019 | 11:20



Enquanto setores mais retrógrados da política andreense colocam empecilhos na tentativa da administração do prefeito Paulo Serra (PSDB) de solucionar os recorrentes problemas no abastecimento de água e no tratamento de esgoto, via terceirização dos serviços para a Sabesp (Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo), outros municípios da região, que já realizaram a parceria, colecionam investimentos da empresa paulista na melhoria da qualidade de vida de suas populações.

Recente reportagem deste Diário mostrou o avanço de Diadema nos indicadores de saneamento básico cinco anos depois de a Sabesp haver reassumido os serviços no município. Com investimento de R$ 60 milhões, a cidade passou a tratar metade do esgoto que produz e universalizou o fornecimento de água a famílias que antes dependiam de caminhões-pipa. A partir de 2014, a companhia realizou 15 mil ligações, das quais 2.300 beneficiaram núcleos carentes.

Efeito semelhante ocorre em São Bernardo, onde a Sabesp anunciou ontem investimento de R$ 1,7 bilhão para, em 40 anos, levar água limpa a 100% dos imóveis do município, além de fazer coleta e tratamento de todo esgoto gerado. É evidente que, diante da crise financeira vivida pelas cidades, nenhuma delas conseguiria fazer aportes significativos em saneamento básico não fosse por intermédio de empresa consolidada no setor, caso da estatal paulista.

Apesar dos evidentes avanços obtidos por acordos entre municípios e Sabesp, algumas pessoas permanecem presas ao anacrônico discurso antiprivatista que deveria ter sido sepultado há décadas, desde que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsou, no já longínquo início dos anos 1990. Em vez de insistir em palavras de ordem do passado, os adversários do prefeito Paulo Serra deveriam propor alternativas modernas para solucionar o problema – se é que as têm. Fazer bravata enquanto milhares passam sede e adoecem por falta de esgoto tratado é demonstração do mais baixo proselitismo político.