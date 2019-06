Kit Harington está internado em clínica que custa 471 mil reais por mês

01/06/2019 | 11:11



Com o fim de Game of Thrones, Kit Harington resolveu se internar em uma clínica para cuidar de seu bem-estar. O intérprete de Jon Snow estaria abusando do álcool e lidando com muito estresse e, por isso, quis cuidar melhor de sua saúde física e mental. E segundo informações do TMZ, o astro foi visto andando na região dessa clínica, logo após se exercitar em uma academia

Acompanhado de uma moça, que deve ser funcionária dessa clínica, ele deixou o local após se exercitar por uma hora e meia. Aparentemente, apesar de ter se internado em uma espécie de rehab, Kit tem permissão para sair vez ou outra.

Ainda de acordo com o TMZ, essa clínica, acredita-se, custa 120 mil dólares por mês, ou seja, 471 mil reais.

Pelo menos ele consegue descansar bastante agora que a série da HBO acabou, não é mesmo?