Após ser atacada por Antonia Fontenelle, ex-sogra da atriz se pronuncia: - Não espere baixaria da minha parte

Antonia fontenelle chamou a atenção essa semana! A atriz, além de supostamente assumir um romance com Eduardo Costa, ganhou os holofotes ao mandar um recado para sua ex-sogra, Verônica Costa, a mãe de Jonathan Costa, após uma influenciadora digital, chamada Rainha Matos, publicar conteúdos os quais Antonia não concordou, mas que teriam recebido o apoio de Verônica.

Agora, em uma série de vídeos, Verônica se pronunciou sobre o assunto:

- Eu acordei com algumas pessoas no meu Instagram falando que eu estaria comprando uma briga da Rainha Matos, que ela tem um Instagram famoso. (...) Não espere baixaria da minha parte, Antonia, acalma o seu coração. Ai daquele que tocar em você, eu vou pra cima, te defender. Pode confiar, e você sabe, no fundo no fundo.

Ela continua:

- Não acompanho nenhum tipo de fofoca, então jamais ficaria contra da mãe do meu neto. Vocês que me acompanham nunca irão ver eu falar mal, eu marginalizar, eu machucar... atacando, ofendendo, eu vou estar ofendendo o Salvatore e ele a Maitê [outra filha de Jonathan Costa], os meus dois netos, o Jonathan, e a Jenifer [sua outra filha], são as coisas mais importantes da minha vida.

Verônica ainda diz:

- As mães dos meus netos, eu vou respeitá-las para sempre. Porque o dia que eu magoar essas mães, ou qualquer tipo de pessoa, vou estar fazendo mal pra mim e principalmente para os meus netos. Eu quero muito o bem dela, muito, muito, muito, porque o bem dela é o bem estar do meu neto.(...) Não é da minha índole [falar mal de alguém]. Eu não teria essa coragem. Eu fazendo alguma maldade com a Antonia, falando mal, marginalizando.

Por fim, ela explica por que resolveu se pronunciar:

- Eu fiz esse comentário pra tentar harmonizar, porque tem pessoas que ficam alimentando esse ódio e isso aí tem que parar.