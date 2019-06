Saulo Poncio se pronuncia novamente sobre suposta traição: Não passa de uma fantasia

01/06/2019 | 10:11



Saulo Poncio foi novamente acusado de ter traído a esposa, Gabi Brandt, que espera o primeiro filho do casal. O cantor supostamente aparece em um vídeo em que estaria saindo de uma festa em Florianópolis acompanhado de duas mulheres, o que levantou especulações dos fãs sobre a traição.

O cantor se pronunciou por meio do Stories e começou a se explicar, indicando também que havia contado por mensagens de texto todos os seus passos, da noite da festa, para a esposa. Depois, anunciou:

Ia postar o resto da conversa, mas aí me peguei de novo dando explicação de coisas que eu não preciso dar.

Agora, por meio de sua assessoria, o integrante do Um44k divulgou o seguinte comunicado:

Sobre o vídeo que circula nas redes sociais, Saulo Poncio vem a público esclarecer que não houve nenhuma traição e que isto não passa de uma fantasia de quem a propagou. As moças que estavam nas imagens com Saulo e Luan [Otten] eram fãs, que queriam uma foto. É possível perceber no fim do vídeo que Saulo afasta a mão da fã quando ela encosta na cintura dele. Saulo e Luan, apesar de nunca negarem fotos para os fãs, não queria ser fotografados, pois estavam em uma boate curtindo entre amigos num momento de folga.

E ainda:

A própria fã confirmou isto nas redes sociais. A namorada de Luan e a mulher de Saulo, Gabi Brandt, sabiam que os dois tinham ido em uma boate e deram total consentimento, pois confiam neles. Eles ainda pedem que antes de compartilharem qualquer conteúdo na internet, verifiquem a veracidade, para que não ocorram ataques e ofensas à integridade de todos os envolvidos.