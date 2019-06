Simona Halep precisa de 55 minutos para vencer Lesia Tsurenko em Roland Garros

01/06/2019 | 09:30



A tenista romena Simona Halep precisou de apenas 55 minutos para derrotar a ucraniana Lesia Tsurenko, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, neste sábado, e garantir vaga nas oitavas de final de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano.

Eficiente e precisa, Halep, número três do ranking mundial, ainda teve seu trabalho facilitado

pelos 32 erros cometidos pela adversária, 27ª do mundo. Foi o oitavo jogo entre elas e a oitava vitória da romena.

Tsurenko, que teve uma batalha no jogo anterior para vencer a russa Aleksandra Krunic, no terceiro set por 11 a 9, pediu atendimento médico por causa de dores nas costas, quando perdia por 3 a 0 no segundo set. "Foi um jogo difícil, apesar do placar não mostrar isso", afirmou Halep, que defende o título conquistado ano passado no tradicional torneio francês.

Halep pretende ser a primeira tenista a vencer Roland Garros duas vezes seguidas desde a belga Justine Henin, que somou três títulos seguidos entre os anos de 2005 e 2007.

A romena vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora do duelo entre a porto-riquenha Mónica Puig e a polonesa Iga Swiatek, que jogam ainda neste sábado.