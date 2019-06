Anitta confirma romance com Pedro Scooby: - Estamos juntos

01/06/2019 | 09:11



Anitta está curtindo férias em Bali, na Indonésia, e o que chamou a atenção foi o fato de a cantora estar acompanhada de Pedro Scooby, o ex-marido de Luana Piovani! Além do flagra dos dois curtindo uma festa juntos, os fãs logo perceberam que a funkeira até mesmo clicou uma foto do surfista.

Agora, para o colunista Leo Dias, Anitta confirmou que ambos estão mesmo se conhecendo melhor!

- Estamos juntos. Ele veio viajar comigo, estamos testando para ver se dá certo.

Ainda de acordo com o colunista, quando Scooby e Luana se separaram brevemente em 2016, eles também viveram um rápido affair.

Lembrando que Anitta terminou o namoro com Ronan Carvalho e, após o fim do relacionamento, ela se envolveu com Gabriel Medina e até mesmo Neymar Jr.!

Já Scooby, desde o término com Luana, esteve sob rumores de um affair com Paolla Oliveira.