Coreia do Sul está reticente em ampliar pressão sobre Coreia do Norte

01/06/2019 | 08:36



O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Jeong Kyeong-doo, está evitando pedidos para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte, após testes de mísseis no mês passado.

Jeong disse em uma conferência anual de segurança em Cingapura, no sábado, que os testes estão sendo investigados e que uma conclusão está ao alcance.

A própria Coréia do Norte defendeu os lançamentos, dizendo que estava exercendo seu direito de autodefesa.

Os Estados Unidos e o Japão dizem que a Coreia do Norte testou mísseis balísticos de curto alcance em 4 e 9 de maio, encerrando uma pausa que começou no final de 2017. Ambos os países consideraram uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Jeong diz que Pyongyang mostrou que pretende trabalhar em prol da paz e pediu à comunidade internacional que "assegure à Coreia do Norte que a decisão de desnuclearizar é realmente a decisão certa". Fonte: Associated Press.