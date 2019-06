Shoppings apoiam monotrilho

Yara Ferraz

O projeto da Linha 18-Bronze, que pretende trazer o Metrô para o Grande ABC, prevê a interligação das cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano com São Paulo. A expectativa é a de que o futuro modal, via monotrilho, também traga reflexos na economia por conta do aumento da circulação de pessoas na região. Para os shoppings, a iniciativa deverá representar aumento no fluxo de consumidores e, consequentemente, de faturamento.

Em Santo André, o Atrium Shopping acredita que a implantação de novo modal deve impactar toda a região, “facilitando ainda a mobilidade urbana, a maior conexão entre as cidades do Grande ABC e a Capital e a chegada de novo fluxo de consumidores provenientes de outras localidades”, afirmou a gerente geral do shopping, Vanessa Nery.

O São Bernardo Plaza Shopping, que inclusive está localizado próximo à Estação Djalma Dutra, no Centro, prevista no projeto, destacou que está otimista em relação ao transporte. “Os impactos devem ser positivos, já que pessoas de regiões mais distantes do Grande ABC poderão ter fácil acesso ao São Bernardo Plaza e frequentar o estabelecimento”, afirmou o superintendente Marcos Gnecchi, ao reiterar que o estabelecimento apoia “projetos que facilitam a vida dos cidadãos”.

Na mesma cidade, o Golden Square Shopping informou que aguarda com expectativa a definição do governador João Doria (PSDB) quanto à criação da Linha 18-Bronze. O Estado cogita construir o ramal por meio de BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus), sendo que o modal escolhido deve ser anunciado oficialmente neste mês.

Para o estabelecimento, as “alternativas facilitarão o trajeto e a ligação entre as cidades do Grande ABC, aumentando o fluxo de visitantes e trazendo benefícios positivos tanto à comunidade local quanto ao empreendimento”, informou, por meio de nota.

Já o Shopping Praça da Moça destacou que, mesmo localizado em Diadema, acredita nos benefícios da implementação do Metrô. “Mesmo sem previsão de uma estação em Diadema, a tendência é que a facilidade de deslocamento beneficie também a cidade, a economia local e, consequentemente, o empreendimento”, contou o gerente de marketing Daniel Lima, acrescentando que há expectativa de que o fluxo de clientes aumente com a facilidade de acesso. “Toda iniciativa de desenvolvimento e prosperidade para a região, com certeza, é bem-vinda.”

Lima também afirmou que o Metrô seria uma alternativa melhor do que o BRT. “O Metrô tem em seu projeto a ligação com o restante da malha e uma grande capacidade de transporte de passageiros por dia, diferenciais que tornam o meio de transporte bastante efetivo.”

O ParkShopping São Caetano destacou que apoia toda e qualquer ação de mobilidade, por ser um benefício e uma melhoria para os clientes, colaboradores, funcionários e lojistas, mas optou por não se aprofundar sobre o assunto. Questionados pelo Diário, os shoppings ABC, Metrópole e Mauá não se posicionaram. O Grand Plaza não respondeu à solicitação.

Assinada em 2014, a PPP (Parceria Público-Privada) entre o governo estadual e o Consórcio Vem ABC para a implantação do monotrilho está orçada em R$ 4,26 bilhões e já teve seu contrato aditado por cinco vezes. O grupo vencedor – formado pelas empresas Primav, Cowan, Encalso e Benito Roggio – aguarda desde novembro de 2018 pela sexta extensão do acordo e garante que, caso as obras sejam liberadas pelo Estado, os trabalhos serão iniciados neste ano, com previsão de entrega até 2022. O projeto prevê que o sistema tenha 13 estações, saindo de Tamanduateí, em São Paulo, até São Bernardo, em trajeto que passará por São Caetano e Santo André.



Praça da Moça, em Diadema, faz 10 anos

Único shopping center localizado em Diadema, o Praça da Moça completou dez anos no dia 29. O empreendimento, que tem 180 lojas e 36 pontos de alimentação, também possui cinema e estacionamento, e se consolidou como opção de compras e lazer na cidade.

De acordo com o gerente de marketing Daniel Lima, há a expectativa de que, até o fim deste ano, o espaço tenha inaugurações, ampliando o atual mix de estabelecimentos. Hoje há nove lojas âncoras, seis megalojas e 160 satélites.

“O empreendimento é um dos polos de desenvolvimento da cidade, que movimenta a economia e gera empregos, além de ter se consolidado como centro de compras, serviços e lazer. A inauguração do empreendimento trouxe um grande dinamismo na economia local e região central da cidade”, afirmou.

As atrações também contemplam sete salas de cinema com 1.800 lugares, centro de diversão indoor, 1.210 vagas de estacionamento, além de serviços como ambulatório, fraldário, casa de câmbio, caixas eletrônicos, agência de turismo, salão de beleza, academia e lavanderia.

O gerente também destacou que o empreendimento vem apresentando “bons resultados mesmo com as dificuldades econômicas que o País tem enfrentado". "A previsão é de fecharmos este ano com números positivos”, disse, sem detalhar as vendas em números.

Para os próximos anos, a expectativa é a de que o Praça da Moça aumente sua oferta de serviços, lojas e entretenimento e “permaneça como ponto de encontro para famílias e reforce o engajamento da comunidade". "Essa integração é, indubitavelmente, essencial para um futuro promissor ao empreendimento, cidade e comunidade”, disse Lima.

O empreendimento, construído em 2009, teve investimento total de R$ 150 milhões. Na época, a administração do shopping estimou cerca de 1 milhão de consumidores em potencial.

