Eduardo vira a bola da vez em Sto.André

Vereador em segundo mandato em Santo André, Eduardo Leite (PT) teve o nome envolvido em série de especulações eleitorais mirando o Paço em 2020. Primeiramente, foi sondado por legendas para trocar de partido – entre eles, o PDT. Sabedor disso, o presidente estadual do PT e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, agiu. Chamou Eduardo para uma conversa e disse que ele tem de ser o candidato a prefeito de Santo André pelo PT, a despeito de, internamente, outros nomes estarem no páreo – como os ex-prefeitos Carlos Grana e João Avamileno, a vereadora Bete Siraque, além dos ex-deputados Professor Luizinho e Luiz Turco. A pressão de Marinho, embora não seja definitiva, tem peso importante na discussão. A alta cúpula do petismo agora espera por sinalização positiva de Eduardo.

BASTIDORES

Perde e ganha

Dentro do grupo do prefeito cassado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), o sentimento da decisão do desembargador Marcelo Semer, da 10ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), não foi dos melhores. Isso porque as análises jurídica e política indicam que Ana Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público e que ficará responsável por analisar o mérito do pedido de Atila para anular o impeachment, proferiu sentenças consideradas positivas à prefeita Alaíde Damo (MDB) e empresários que tentam sustentar o governo. Além disso, Semer se mostra crítico ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), político a quem Alaíde diz admirar. A grande aposta é série de recursos que pode ser protocolada em tribunais de Brasília, como STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal). Não à toa que a advogada Roberta Maria Rangel, mulher do presidente do STF, Dias Toffoli, foi contratada.

Título de cidadão

A Câmara de São Bernardo entrega na segunda-feira título de cidadão a Luiz Roberto Alves, professor com extensa trajetória na região. É livre-docente da USP, tem pós-doutorado na Universidade La Sapienza, em Roma, e estudou na Universidade de Israel. É professor e pesquisador da Universidade Metodista. Também foi secretário de Educação de São Bernardo entre 1989 e 1992 e ocupou a mesma vaga em Mauá, entre 2001 e 2003. A honraria foi proposta pelo vereador José Luís Ferrarezi (PT). A solenidade começa às 19h.

Denúncia de golpe

O vereador Marcel Munhoz (Cidadania), de São Caetano, denunciou que seu nome tem sido utilizado por estelionatário que, pelas redes sociais, compra e vende veículos. O parlamentar avisou que “entrou com as medidas judiciais cabíveis” para descobrir quem tem cometido tal crime. “Esclareço que a pessoa por trás do perfil não tem nenhuma ligação comigo, tampouco com qualquer pessoa relacionada a mim”, escreveu o político. Ele alertou ainda que o número de celular divulgado no golpe não é o dele.

Skaf em Diadema

Presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB) estará em Diadema no dia 6, para participar de palestra na sede do Ciesp local. A atividade, denominada Diálogo pelo Brasil, serve para Skaf traçar olhar sobre os rumos da economia nacional. Skaf foi candidato a governador em 2018 e terminou na terceira colocação. A atividade será na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, sem número (ao lado do Corpo de Bombeiros da cidade), com início às 9h.

Prestígio

Três vereadores do PSDB de São Bernardo foram para Brasília, na convenção nacional do partido, para prestigiar o prefeito Orlando Morando (PSDB), que, por indicação do governador João Doria (PSDB), estaria na executiva nacional. Almir do Gás, Pery Cartola e Ary de Oliveira viajaram para a Capital, ao lado da deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito.