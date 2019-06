São Caetano abre as portas do centro de lutas e artes marciais

Anderson Fattori



01/06/2019 | 07:00



São Caetano dá hoje passo importante para se tornar referência em lutas e artes marciais na América Latina. Será inaugurado, a partir das 10h, o CTE (Centro de Treinamento Esportivo) Mario Chekin, que vai ocupar a estrutura que até o início do ano passado era usada pela equipe de atletismo da B3 (antiga BM&FBovespa), na Vila São José. Com a retirada do patrocínio, o local passou por transformação e foi equipado com o segundo maior tatame fixo do mundo. São 2.300 metros quadrados, atrás apenas de um similar instalado no Japão.



O CTE terá capacidade para abrigar 1.200 pessoas, partindo dos munícipes inscritos no PEC (Programa Esportivo Comunitário) até a equipe de alto rendimento da cidade, como os taekwondistas Caroline Santos, Milena Titoneli e Ícaro Miguel, que recentemente conquistaram medalhas no Mundial de Manchester, na Inglaterra. Além do taekwondo, vão treinar lá os competidores de jiu-jítsu, muay thai, caratê, judô, boxe e kickboxing.



“É, sem dúvida alguma, um ganho para toda a comunidade dos esportes marciais e do boxe, que faz parte deste núcleo no novo centro de treinamento. O mais importante é que a população que gosta de se exercitar desta forma terá espaço novíssimo e totalmente adequado”, destaca o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



A Prefeitura investiu R$ 500 mil na compra dos tatames e na adequação do local. A manutenção também será de responsabilidade do município, que ainda não tem um valor fechado de quanto vai custar. Segundo o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Beto Vidoski (PSDB), que também é vice-prefeito, o orçamento mensal só estará pronto depois que o local estiver em funcionamento. “Ainda estamos avaliando os horários. Não sabemos se vai funcionar até as 19h ou até as 22h. Isso muda o número de funcionários e a estrutura. Acredito que nos primeiros dias teremos o custo mensal que vai custar o centro”, explicou o chefe da Pasta. “Já temos 1.200 pessoas que vão ocupar as dependências de imediato. Em 30 dias vamos avaliar a agenda e ver quantas vagas a mais conseguiremos disponibilizar”, concluiu.



Um dos mais entusiasmados com a chegada do centro de treinamento é o professor de jiu-jítsu Marcelo Giunchetti. “Quando iniciamos este projeto contávamos com 30 alunos. Hoje, temos pouco mais de 250 e, com a chegada do CTE, nossa ideia é ter 500 praticantes até o final deste ano”, projetou o esportista.