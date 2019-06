Vacinação contra gripe é prorrogada e aberta para toda a população

Da Redação



01/06/2019 | 07:00



A Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza foi prorrogada, conforme orientação do Ministério da Saúde, e, a partir de segunda-feira, enquanto houver doses, estará disponível a toda a população do Grande ABC.

Com isso, as pessoas que não integram o público prioritário da campanha também podem procurar as unidades de saúde das sete cidades para se vacinarem. “Além de beneficiar mais pessoas, a medida vai evitar o desperdício de doses”, afirma Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde, mais de 4 milhões de pessoas foram imunizadas na Região Metropolitana de São Paulo, da qual faz parte o Grande ABC. A cobertura vacinal corresponde a 69,6% do público-alvo – a meta é atingir 90%.

“É de extrema importância que todos os grupos prioritários compareçam aos postos de saúde para imunização. A vacinação evita complicações futuras, como pneumonias”, afirma o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann.

De acordo com o Ministério da Saúde, em relação ao ano passado, houve alteração na composição da vacina. Como o vírus da gripe sofre mutações constantes, a dose anual é imprescindível, inclusive para os grupos selecionados que já foram imunizados anteriormente.