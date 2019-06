Casos suspeitos de meningite causam alerta no Camilópolis

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/06/2019 | 07:00



Dois casos suspeitos de meningite bacteriana na EE Doutor Carlos Carcia, no Camilópolis, em Santo André, têm preocupado pais de crianças que estudam na unidade nesta semana. Eles reclamam da falta de transparência e orientação a respeito do tema.

Conforme a comunidade escolar, a doença teria acometido estudantes do 1º e 4º anos do ensino fundamental. “Na segunda-feira, recebemos comunicado por meio de bilhete nos cadernos dos nossos filhos sobre o caso de meningite bacteriana. Depois, soubemos por grupos de WhatsApp sobre o segundo caso”, disse um pai.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo pontuou que “a direção da EE Dr. Carlos Garcia tomou todas as medidas necessárias e comunicou o órgão municipal competente”. Também em nota, a Secretaria de Saúde da cidade observou apenas que “as investigações das doenças de notificação compulsória seguem os protocolos do Ministério da Saúde”.



ALARDE

Em março, o Hospital Bartira, da Rede D’Or, em Santo André, informou que a morte de Arthur Araújo Lula da Silva, 7 anos, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teria sido causada por meningite. No entanto, laudo do Instituto Adolfo Lutz acusou que a morte foi provocada por outra bactéria – Staphylococcus aureus. O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) instaurou sindicância para apurar os fatos. Neste ano, a região já registrou pelo menos 15 casos da doença, sendo dois em unidades escolares.