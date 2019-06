Químicos, 80 anos. Uma festa no Palestra

Quinta-feira, 1º de junho de 1989 – ano 32, edição 7080

Manchete – Numa decisão tão rara, que a última delas aconteceu 40 anos atrás, a mesa da Câmara cassou o mandato do deputado federal Felipe Cheidde, de São Bernardo, com base na Constituição, por ter faltado a mais de um terço das sessões

Diadema – A prefeitura inaugura no próximo dia 24 o Centro Cultural do Jardim Campanário, que funcionará no antigo Canil Municipal (Rua Eduardo Matos, 23).

Primeiro Plano (Ivone Santana) – A Chocolates Pan, de São Caetano, não abastece mais o mercado de São Paulo. Segundo o diretor de Marketing, Osmar Luís Molezini, muitos produtos só dão lucro se vendidos a outros Estados.

Em 1 de junho de...

1914 – Interrompido o trânsito da Estrada do Vergueiro para a demolição da velha ponte do Rio Grande, em São Bernardo, que ameaça ruir. Uma nova ponte deverá ser construída e entregue em uma semana.

1919 – Amistoso intermunicipal de futebol: o Corinthians, de Santo André, recebe o América do Sul, da Capital.

- Amistoso no Rio de Janeiro: no campo do Fluminense, combinado de Argentinos x Combinado de Brasileiros, em benefício da família do goleiro uruguaio Roberto Chery, do Penharol e da Seleção do Uruguai, morto durante o Sul-Americano.

- Circula o número 1 do jornal <CF160>Zoophilo Paulista</CF>, órgão da União Protetora dos Animais.

- Do noticiário do <CF160>Estadão</CF>: imprensa conservadora da Alemanha critica a cláusula referente ao desarmamento do País: “Um oferecimento de suicídio”, escreve o Deutsch Zeitung.

1949 – Prefeito Antonio Flaquer inaugura o Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

