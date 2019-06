Nanismo faz brasileiros ganharem título de menor casal do mundo

Do Diário do Grande ABC



02/06/2019 | 07:24



Paulo Gabriel da Silva Barros e Katyucia Lie Hoshino Barros costumam chamar a atenção por onde passam. Casados há três anos, os brasileiros receberam do Guinness World Records o título de menor casal do planeta. Ele tem 90 centímetros e ela mede 91 centímetros, chegando a 1,81 metro se os tamanhos forem somados.

O casal é portador de nanismo, como é chamado transtorno caracterizado pela deficiência no crescimento. Seu cotidiano é na cidade de Itapeva, no Interior de São Paulo, com a casa tendo ajustes para ajudá-los, casos de varais mais baixos e maçanetas de porta em alturas adequadas para eles. Parte das ações da dupla pode ser vista no Instagram (@omenorcasaldomundo).