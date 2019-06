Brasil busca primeiro título da Copa do Mundo de Futebol Feminino

Luís Felipe Soares



02/06/2019 | 07:18



Algumas das melhores jogadoras de futebol do planeta estão prontas para entrar em campo. Elas contam os dias para o início do maior torneio da modalidade. Trata-se da oitava edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa na sexta-feira (7), na França, com 24 seleções na busca pelo título, com a final em 7 de julho.

O Brasil participa da competição sonhando em vencer seu primeiro troféu e está no Grupo C. A estreia será dia 9, a partir das 10h30, na cidade de Grenoble, contra a seleção da Jamaica. Na agenda ainda estão confrontos diante de Austrália (dia 13) e Itália (dia 18), sendo necessário somar o máximo de pontos possível para se classificar para as oitavas de final, início da etapa eliminatória.

A melhor colocação brasileira ocorreu em 2007, quando foi vice-campeã. No último torneio, em 2015, a equipe foi eliminada nas oitavas de final.

Como já ocorre nos últimos quatro eventos, grande parte da esperança nacional está no talento da meia-atacante Marta, 33 anos. A capitã e camisa 10 é a maior artilheira do campeonato em todos os tempos, tendo marcado 15 gols – e mais bolas na rede por parte dela devem ocorrer nesta temporada. Outra estrela é a meio-campista Formiga. Aos 41 anos, irá bater o recorde (masculino e feminino) de disputas de Copas caso entre em campo em seu sétimo Mundial disputado.

Uma das grandes favoritas a faturar o torneio é a equipe dos Estados Unidos, atual vencedor e dona de três títulos, sendo a maior ganhadora. Entre as destaques está a atacante Alex Morgan, companheira de Marta no time norte-americano do Orlando Pride.