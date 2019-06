'Game Zone' é o tema da nova edição do Up!ABC, que ocorre dias 8 e 9 em Santo André

Do Diário do Grande ABC



02/06/2019 | 07:26



Estão à venda os ingressos para a nova edição do Up!ABC, maior evento geek da região, que ocorre entre os dias 8 e 9, das 10h às 19h. Com valores entre R$ 25 (sábado) e R$ 30 (domingo), as entradas podem ser adquiridas por meio da internet (www.sympla.com.br), com a compra on-line tendo taxa extra de serviço.

Desta vez, o tema da festa é Game Zone, com promessa de expansão na área de jogos eletrônicos a ser montada e disponibilizada para o público. As atividades gerais ligadas a temas como filmes, animês e quadrinhos agitam as instalações da Universidade Anhanguera – UniABC (Avenida Industrial, 3.330), em Santo André. Entre as atrações também estão concurso de cosplays, salas de k-pop, espaço temático de Harry Potter e presença de dubladores.