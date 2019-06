Seriado 'Legacies' é mais recente derivado de mundo sobrenatural

Do Diário do Grande ABC



02/06/2019 | 07:23



A Warner Channel colocou em sua grade de programação o seriado Legacies. É projeto que amplia ainda mais o universo sobrenatural do sucesso The Vampires Diaries (2009-2017), que ganha outra spin-off depois do fim das atividades de The Originals (2013-2018). Os episódios da atração vão ao ar no canal da rede paga nas noites de quarta-feira, sempre a partir das 23h40.

Na comunidade de Mystic Falls, nova geração de bruxas, lobisomens e vampiros começa a explorar seu potencial e a aprender sobre suas habilidades e impulsos. Grande parte das ações mostradas se passa no Salvatore Boarding School for The Young & Gifted, onde estuda a protagonista Hope (Danielle Rose Russell), mescla de todos os monstros citados acima, e está de portas abertas para receber o desconhecido novato Landon (Aria Shahghasemi).

Enquanto a garota é responsável por conectar a série com sua espécie de ‘família’ televisa anterior, o rapaz ajuda os espectadores sem conhecimento prévio a perceber como esse mundo sobrenatural ainda tem coisas a mostrar, principalmente para os espectadores adolescentes. Não faltam flertes entre os personagens, dramas a serem resolvidos e mistérios quanto a certos casos.

A primeira temporada de Legacies é formada por 16 capítulos. Um segundo ano já está em produção, com estreia no Exterior agendada ainda para 2019.