Palmeiras deve ter as voltas de Luan, Gómez e Raphael Veiga para jogo de domingo

O treino do Palmeiras na tarde desta sexta-feira deixou o torcedor otimista para o jogo do próximo domingo, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro. Após ficarem fora das atividades nos últimos dias, os zagueiros Luan e Gómez e o meia Raphael Veiga voltaram ao trabalho e devem ser relacionados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a partida.

Luan estava fora do time, pois sentiu dores na virilha direita durante a partida com o Botafogo, no último sábado, em Brasília. Como os exames não detectaram lesão, o defensor passou por tratamento e está de volta ao time. O colega dele de defesa titular, Gustavo Gómez, havia sido poupado por apresentar desgaste muscular, mas já participou da atividade.

O meia Raphael Veiga, por sua vez, ficou fora do time nos compromissos contra Botafogo e nos dois encontros com o Sampaio Corrêa por estar com uma lesão muscular na coxa direita. O jogador integrou o trabalho desta sexta-feira, que contou ainda com a presença dos atletas que não atuaram na noite de quinta na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.

Felipão vai definir o time titular em treino neste sábado, o último antes do embarque para Chapecó. A provável formação titular do Palmeiras deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.