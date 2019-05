31/05/2019 | 18:35



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, nomeou nesta sexta-feira seu gabinete para o seu segundo mandato. Até à frente do Ministério da Defesa, Nirmala Sitharaman foi escolhida como nova ministra das Finanças do país. Ela substitui Arun Jaitley, que optou por deixar a posição por conta de sua saúde.

Sitharaman assume a pasta em um momento de desaceleração do crescimento econômico do país, e tendo de apresentar o orçamento nacional em julho. Para o importante cargo de ministro do Interior, Modi escolheu Amit Shah, presidente do Bharatiya Janata Party (BJP), partido do primeiro-ministro.