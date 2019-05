Neymar participa normalmente de treino 'secreto' da seleção

31/05/2019 | 18:15



O atacante Neymar voltou a treinar com bola na tarde desta sexta-feira, na preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa América. O jogador, que desde terça-feira vinha fazendo atividades apenas na academia, participou do treino tático comandado pela comissão técnica da seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Neymar foi bastante participativo na primeira parte da atividade, realizada no campo dois do CT da seleção. O jogador chegou a dar dois carrinhos, demonstrando estar confiante após a lesão sofrida no joelho esquerdo na tarde de terça.

Desde que deixou o gramado acusando dores no joelho, Neymar não havia mais descido ao gramado, até esta sexta-feira. Pela manhã, ele fez exercícios físicos em um dos campos, e no fim da tarde voltou a treinar com os companheiros.

Todas as atividades da seleção foram fechadas nesta sexta-feira, o que aconteceu pela primeira vez desde que o grupo começou a se apresentar na Granja Comary, há dez dias. A comissão técnica aproveitou o treino "secreto" pra treinar jogadas ofensivas e de escanteio.