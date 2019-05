31/05/2019 | 18:11



Boas notícias de Agnaldo Timóteo! O cantor, de 82 anos de idade, saiu do coma induzido na noite da última quinta-feira, dia 30, e não respira mais com a ajuda de aparelhos. As informações são do filho do cantor, Cícero Timóteo.

Apesar da melhora, Agnaldo permanece na Unidade de Tratamento Intensivo - UTI - do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, na Bahia, sem previsão de alta.

O cantor teve um princípio de AVC no dia 21 de maio e precisou ser colocado em coma induzido, já que não estava apresentando melhora e tendo algumas complicações, como uma infecção urinária.