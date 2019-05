Drew Barrymore posa ao lado do ex-marido em formatura da filha

31/05/2019 | 17:11



Drew Barrymore e seu ex-marido, Will Kopelman, posaram juntos nesta quinta-feira, dia 30, durante a cerimônia de formatura da filha mais nova dos dois, Frankie. Aos cinco anos de idade, a menina se formou no jardim de infância, e recebeu até mesmo um certificado especial!

No clique, Frankie aparece segurando o diploma enquanto recebe um beijão dos pais! Na legenda, Will escreveu apenas a palavra formatura.

Separados desde 2016, Drew e Will também são pais de Olive, de seis anos de idade. Em um post de seu Instagram feito em 2017, a atriz falou um pouco sobre como cria as filhas ao lado do ex-marido.

- Will e eu continuamos maravilhados com o que fizemos e tentando ser os melhores pais que podemos. Não é sempre fácil, mas o ponto na vida é que nada é fácil. Mas isso não quer dizer que qualquer amargo supera o doce!