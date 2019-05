Antonia Fontenelle manda recado para ex-sogra e afirma: - Tu não tem condições de se meter comigo

31/05/2019 | 17:11



A semana de Lady Fontenelle está para lá de agitada! Depois de ter assumido seu affair com Eduardo Costa, agora ela também meteu a boca no trombone e, pelos Stories, mandou um recado para lá de ameaçador para sua ex - sogra Verônica Costa, conhecida como Mãe Loira do funk, tudo isso de acordo com o quadro A Hora da Venenosa, da Record TV.

No vídeo divulgado, a youtuber começa afirmando que, além de estar sendo provocada nas redes sociais pela política, Antonia também não espera obter respeito dela:

- Começou a mandar coraçõezinhos e beijinhos endossando embaixo do que a Rainha Mattos [influenciadora digital] posta contra mim. Eu não espero que tu tenha respeito por mim porque tu não tem por você, tu não tem pelo seu filho, tu não tem pelo seu neto; então eu não vou esperar que tu tenha por mim.

Apesar disso, ela aumentou a voz e em tom ameaçador relembrou o passado das duas:

- Não brinca comigo porque eu tenho certeza absoluta que tu não tem condições de se meter comigo. Você já conviveu um tempo comigo para entender que eu não estou de brincadeira. Sua postura é vergonhosa. É vergonhosa. Um conselho, dizem que se conselho fosse bom não se daria, mas eu vou te dar: fica na tua. Não se mete comigo porque você não está em condições de se meter comigo. Você já está com problemas demais, então evita mais um.

Para quem não sabe sobre os problemas com os quais Verônica está envolvida, o A Hora da Venenosa explicou que ela foi condenada a cinco anos de prisão por ter torturado o seu ex-marido Márcio Costa. Eita! O que será que essa história vai render?