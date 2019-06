Richard Molina/Especial para o Diário



03/06/2019 | 07:12



A Alcione está de malas prontas para ‘aterrissar’ na região. A cantora maranhense vai apresentar na sexta-feira, às 21h, no Restaurante Florestal (Av. Maria Servidei Demarchi, 2998), os grandes sucessos que compõem a turnê em curso Eu Sou a Marrom.

Com 47 anos de carreira, Alcione conquistou um nome e um respeito inquestionáveis no samba nacional. Dona de clássicos inestimáveis da música brasileira, como Meu Ébano, Você me Vira a Cabeça e Gostoso Veneno, a cantora diz que levar essas canções consagradas ao palco é um agrado tanto para o público quanto para ela. “Adoro contemplar a todos com as canções que eles gostam, e adoro quando cantamos juntos. Os hits proporcionam essa oportunidade. E é sempre uma grande festa quando isso ocorre.”

A intérprete disse que será um prazer se apresentar na região. “É um público afetuoso, que sempre me recebeu com carinho, respeito, admiração.” Também comentou a diferença de se apresentar em um restaurante, que diz ser mais intimista. “Algumas casas, restaurantes e até mesmo teatros, por serem mais compactos, acabam nos aproximando da plateia. Gosto dessa familiaridade, é bom ver os rostos das pessoas. Mas quando esses espaços são grandiosos, a vibração é enorme, as plateias viram corais. Cada formato tem seus encantos, o importante é a cumplicidade com o público”, conclui.

Alcione se mostra consciente da própria condição, e reflete sobre a situação atual dos direitos dos negros no País. “Estamos em uma época de um certo retrocesso, mas andamos caminhando bem nas últimas décadas. O que não se pode é abaixar a cabeça, dar passos atrás, temos que resistir a essa onda racista, misógina, lutar contra o feminicídio. Racismo é crime, e crime hediondo.”

Em processo de gravação, a cantora vai lançar disco em breve, o primeiro de músicas inéditas desde 2013. Ela deixou em aberto se pretende incluir canções novas no show. “Talvez, gosto de preparar surpresas”. E declara sobre o teor do novo álbum. “Só vai ter ‘canhão’, daquelas de cortar os pulsos. A galera vai adorar.”

Sobre a carreira, a Marrom agradece o carinho dos fãs e diz ter orgulho do caminho percorrido. “Escolhi fazer uma carreira, e não apenas sucesso. O importante é ser verdadeiro no que se faz. Canto o que gosto, canto o que sinto, e não gravo nomes, gravo músicas que me tocam. Acho que é disso que o povo gosta.” De fato.

A casa abre às 20h, para início do show às 23h. Ingressos custam de R$ 180 a R$ 320, valor que inclui jantar com bufê completo e bebidas (água, refrigerante e cerveja), e podem ser adquiridos através do site www.bilheteriaexpress.com.br.