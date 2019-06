‘NOS4A2’ estreia no hoje no canal AMC

Do Diário do Grande ABC



Baseada no bestseller NOS4A2, de Joe Hill, a série homônima, protagonizada pelo ator e produtor indicado ao Emmy, Zachary Quinto (Star Trek), e pela atriz Ashleigh Cummings (The Goldfinch), estreia hoje, às 22h30, no canal pago AMC (Net e Sky).

Com dez episódios, a produção de terror sobrenatural conta a história de Charlie Manx, um sedutor imortal que se alimenta das almas das crianças e depois deposita o que resta delas em Christmasland, uma gélida e distorcida aldeia natalina produto da imaginação dele, onde todo dia é Natal.

Mas Manx vê seu mundo ameaçado quando uma jovem da Nova Inglaterra descobre que possui um perigoso dom e se esforça para derrotá-lo e resgatar suas vítimas.