Eletrobras reabre Plano de Demissão Consensual no dia 3 de junho

31/05/2019 | 16:55



A Eletrobras reabre na próxima segunda-feira, 3, o seu Plano de Demissão Consensual, depois que a adesão à primeira fase não conseguiu atingir número considerado necessário para ajudar a equilibrar as contas da estatal. Em vias de sair do controle do governo por meio de uma operação de capitalização, a empresa pretende conseguir a adesão de mais 1.750 empregados, de acordo com documento interno distribuído na companhia.

A economia esperada com os desligamentos é da ordem de R$ 800 milhões.

A Eletrobras está em plena negociação salarial com seus empregados, e prorrogou a validade do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para evitar uma greve.

A empresa oferece ajuste de 1,5% e propõe excluir cláusulas do ACT como a que proíbe demissões em massa.

Os empregados querem 4,5% de aumento e não abrem mão das conquistas dos últimos anos, como a cláusula que a direção da estatal quer suprimir do acordo.