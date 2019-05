do Dgabc.com.br



O fim de semana será de tempo instável em todo o Grande ABC por conta da passagem lenta de uma frente fria no oceano. Com isso, tanto o sábado como o domingo serão de chuva a qualquer momento do dia, com raios e trovoadas. No domingo a intensidade pode ser forte na tarde e noite, e assim, há potencial para alagamentos. Os ventos estarão moderados a fortes. As temperaturas no sábado estarão em declínio, com máxima prevista de 17°C e mínima de 24°C.