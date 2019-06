Palco de uma 'nota' só

Richard Margoni Molina

Especial para o Diário



01/06/2019 | 07:00



A reinvenção é quase um sinônimo para O Teatro Mágico. O projeto, nascido em 2003, já foi fusion jazz, rock, pop, e tudo isso sempre acompanhado de uma trupe de circo. Há dois anos, a companhia tirou um tempo para descansar, fez pausa nas turnês, e durante esse hiato surgiu Fernando Anitelli Apresenta: O Teatro Mágico, um show intimista, acústico e com interações da plateia que leva o grupo de volta ao cerne das canções, através da voz e violão solos do líder, Anitelli. Hoje a ‘banda de um homem só’ se apresenta às 20h30, no Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171), em São Bernardo.

Essa abordagem levou as músicas da banda, e o cantor, para mais perto do público, o que rende momentos especiais no palco. “Tem horas que deixo o microfone aberto, e aí surgem músicas, parcerias, muita gente talentosa. Lá no Sul uma menina pediu para tocar o meu violão, pegou e tocou uma música incrível!”, conta o cantor. “Faço meio papel de maestro. O show solo pede muito mais e é uma coisa que consigo levar para outros espaços que com a trupe toda seria muito difícil.”

O repertório do ‘sarau’ inclui clássicos d’O Teatro Mágico. “Se eu fizer um show e não tiver O Anjo Mais Velho, Camarada d’Água, Quando a Fé Ruge, as pessoas ficam loucas”, brinca. “Também já toquei algumas novas, como Quantas Mais (composta em homenagem à amiga Marielle Franco), e outras que não cheguei a gravar com o OTM, mas estão aí pela rede”, completa.

Essa turnê rendeu um DVD, que foi gravado no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. Para o segundo semestre, a trupe prepara o lançamento de um clipe novo e a gravação do sexto álbum de estúdio. No horizonte, parcerias com Flávio Venturini (ex-Clube da Esquina e 14 Bis) e Humberto Gessinger (ex-Engenheiros do Hawaii), com as quais Anitelli se diz emocionado. “Será um acúmulo da história toda. A fusion acústica combinada com o eletrônico do último álbum em outra dosagem.”

Vindos de Osasco, Anitelli lembra que O Teatro Mágico deve muito ao Grande ABC. “Foi a primeira região que impulsionou a banda. A gente ia primeiro em escolas e, agora, sempre tem um carinho. Não à toa na turnê de 15 anos fizemos capitais mais dois dias em São Bernardo.”

Os ingressos disponíveis custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), pelo site https://ticketbrasil.com.br/show/6918-fernandoanitelli-saobernardodocampo-sp/ingressos/.