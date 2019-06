Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



01/06/2019 | 07:00



Resultado dos curso de desenho, pintura, gravura e cerâmica da Fundação das Artes de São Caetano, várias obras de arte ganham visibilidade por meio da exposição Mostra da Produção dos Alunos do Ateliê de Artes Visuais, que pode ser vista gratuitamente no saguão do local (Rua Visconde de Inhaúma, 730. Tel.: 4239-2020) a partir de hoje, às 10h, até dia 30.

Fazem parte da mostra trabalhos criados por 60 participantes, que apostam em técnicas de modelagem em argila, xilogravura, acrílica sobre tela e papel. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h e, aos sábados, das 9h às 12h.